Онищенко испугался за психику детей из-за новых игрушек Лабубу

Геннадий Онищенко предложил проверить игрушки Лабубу на психическое влияние на детей.
Кукла Лабубу, которая за последний год приобрела огромную популярность должна пройти экспертную оценку на предмет влияния на детскую психику. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко.
«У нас в РАО создан специальный совет, где педагоги оценивают состояние игрушек с точки зрения их влияния на психику ребенка. И вот если этого одобрения не было, то эти игрушки нужно запрещать», — заявил Онищенко в беседе с ТАСС. По его мнению, новые куклы и игрушки необходимо проверять на соответствие психологическим стандартам, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для детей.
Заместитель президента РАО также обратил внимание на тенденцию: дети все чаще проявляют интерес к необычным, а порой и пугающим игрушкам. По словам Онищенко, подобное следует оценивать отдельно. Эксперты РАО планируют рассмотреть вопрос о влиянии подобных игрушек на психическое развитие детей в ближайшее время.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЖуткая улыбка и пугающий взгляд: опасна ли для детей страшная игрушка Лабубу.
Кукла Лабубу — мягкая игрушка с длинными ушами, созданная гонконгским дизайнером и писателем Лун Цзяшэном. Куклы часто выпускаются в запечатанных коробках, что усиливает интерес коллекционеров. Лабубу — человекоподобные существа с кроличьими ушами, широкой улыбкой и острыми зубами. Причем улыбка выглядит как оскал.
Ранее кукла Лабубу уже вызывала обсуждения среди родителей и специалистов из-за своего необычного и пугающего внешнего вида. Подобные опасения возникали и раньше — например, после популярности куклы Хагги Вагги, которую также критиковали за жуткий облик. Психологи отмечали, что сами по себе такие игрушки не вредят психике детей, а интерес к ним обусловлен желанием выделиться или проявить сочувствие к необычным персонажам.