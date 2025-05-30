Онищенко испугался за психику детей из-за новых игрушек Лабубу

«У нас в РАО создан специальный совет, где педагоги оценивают состояние игрушек с точки зрения их влияния на психику ребенка. И вот если этого одобрения не было, то эти игрушки нужно запрещать», — заявил Онищенко в беседе с ТАСС. По его мнению, новые куклы и игрушки необходимо проверять на соответствие психологическим стандартам, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для детей.