В Омске меняют график работы налоговой

В ИФНС России по Омской области сообщили о корректировке графика работы операционных залов трех отделений. Сообщается, что с 2 июня 2025 года прием и обслуживание налогоплательщиков в ИФНС России по ЦАО г. Омска, межрайонных ИФНС России № 4, 8, 9 по Омской области будет осуществляться по следующему графику: с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00; в пятницу — с 9:00 до 16:45.
В периоды информационных кампаний для удобства граждан режим работы операционных залов инспекций продлевается по вторникам и четвергам до 20:00.
График приема налогоплательщиков в специализированных инспекциях, в том числе межрайонных ИФНС России № 7, 12 по Омской области, не изменился: с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00; в пятницу — с 8:00 до 15:45.
Суббота, воскресенье — выходные дни.