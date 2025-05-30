В Омске меняют график работы налоговой

В ИФНС России по Омской области сообщили о корректировке графика работы операционных залов трех отделений. Сообщается, что с 2 июня 2025 года прием и обслуживание налогоплательщиков в ИФНС России по ЦАО г. Омска, межрайонных ИФНС России № 4, 8, 9 по Омской области будет осуществляться по следующему графику: с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00; в пятницу — с 9:00 до 16:45.