Лабрадор по кличке Дэнвер стал «директором по счастью» в индийской компании

Индийская компания ввела в штат лабрадора на позицию «директора по счастью», сообщает The Indian Express.
Технологический стартап из Хайдарабада назначил золотистого ретривера по кличке Дэнвер на должность «директора по счастью». Организация подчеркнула, что питомец будет реально способствовать формированию доброжелательной и позитивной атмосферы внутри коллектива.
Дэнвер уже стал полноправным членом команды. У него имеется персональная визитная карточка, корпоративная электронная почта и даже расписание встреч. В его функционал входит приветствие персонала по утрам, участие в перерывах, создание комфортной обстановки в периоды напряженной работы и проведение кратких неформальных встреч за кофе. Сотрудники отметили, что с появлением четвероногого коллеги в офисе стало больше радости и спокойствия.
Выбор именно золотистого ретривера не случаен. Эта порода славится дружелюбием, уравновешенностью и способностью тонко улавливать эмоциональное состояние людей. Основатель фирмы указал, что подобные качества особенно ценны для поддержания морального духа сотрудников.
Данная инициатива вызвала позитивную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи назвали подход оригинальным и полезным для психоэмоционального состояния работников. Некоторые в шутку отметили, что тоже готовы прислать резюме в такую компанию.
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