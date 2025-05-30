Лабрадор по кличке Дэнвер стал «директором по счастью» в индийской компании

Дэнвер уже стал полноправным членом команды. У него имеется персональная визитная карточка, корпоративная электронная почта и даже расписание встреч. В его функционал входит приветствие персонала по утрам, участие в перерывах, создание комфортной обстановки в периоды напряженной работы и проведение кратких неформальных встреч за кофе. Сотрудники отметили, что с появлением четвероногого коллеги в офисе стало больше радости и спокойствия.