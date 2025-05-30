Виталий Хоценко определил приоритеты подготовки к отопительному сезону в Омской области

«Прошедший отопительный сезон несмотря на все сложности прошел штатно. И сейчас мы начинаем подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. На эти цели планируем направить порядка 8 млрд рублей, включая средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетное финансирование», — отметил Виталий Хоценко.