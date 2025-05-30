Виталий Хоценко определил приоритеты подготовки к отопительному сезону в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обозначил приоритеты в подготовке к отопительному сезону 2025/26 годов. Вопрос стал одним из ключевых на заседании Правительства региона, посвященном итогам завершившегося отопительного сезона 2024/25 и планам на будущее.
Как было отмечено, к началу предыдущего отопительного периода удалось подготовить 100% объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечить необходимый запас материалов и оборудования, а также наладить круглосуточную работу дежурных служб и оперативных бригад.
Уже сейчас регион активно готовится к следующей зиме. На эти цели планируется выделить около 8 млрд рублей из федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. Планируется охватить 1134 теплоисточника, 2316 км тепловых и 10274 км водопроводных сетей.
Особое внимание, по поручению Губернатора Хоценко, будет уделено реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году планируется заменить более 100 км инженерных сетей.
«Прошедший отопительный сезон несмотря на все сложности прошел штатно. И сейчас мы начинаем подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. На эти цели планируем направить порядка 8 млрд рублей, включая средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетное финансирование», — отметил Виталий Хоценко.
Министерство энергетики и ЖКХ Омской области осуществляет постоянный контроль за ходом подготовки к отопительному сезону в рамках рабочих совещаний с участием муниципальных образований и представителей Ростехнадзора.
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