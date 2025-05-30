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В Перми обсуждается разрешение на использование земельного участка на Старцева

С 30 мая по 4 июня на Публичном портале ИСОГД города Перми проходят общественные обсуждения, посвященные проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311954:284 — "магазины (4.

С 30 мая по 4 июня на Публичном портале ИСОГД города Перми проходят общественные обсуждения, посвященные проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311954:284 — «магазины (4.4)», «общественное питание (4.6)», «спорт (5.1)», расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) на ул. Старцева в Свердловском районе.

Изучить материалы к проекту можно с 30 мая по 4 июня на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района (ул. Сибирская, 58), на сайте городской администрации.

Предложения и замечания примут до 4 июня на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района, в городском департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).