Юрист объяснил, можно ли загорать в парке в купальнике и чего стоит избегать

Не только летнее, но и весеннее солнце может нанести серьезный вред коже: вызвать фотостарение, сухость, пигментацию и даже повысить риск развития новообразований. Чтобы сохранить здоровье и красоту, важно использовать косметику с защитными и восстанавливающими компонентами. «Вечерняя Москва» узнала у косметолога Натальи Рябиновой самые эффективные ингредиенты, которые защитят кожу от влияния солнца, а также помогут ей оставаться увлажненной и упругой.