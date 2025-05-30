Юрист объяснил, можно ли загорать в парке в купальнике и чего стоит избегать

Загорать в парке в купальнике российским законодательством не запрещено, однако за появление топлес может грозить штраф до тысячи рублей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Эксперт пояснил, что если человек просто лежит на полотенце в купальнике, не распивает спиртные напитки и не нарушает общественный порядок, вызов полиции не будет иметь юридических последствий.
Однако распитие алкоголя в общественном месте влечет штраф от 500 до 1500 рублей, а нецензурная брань — штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.
Соловьев также предупредил, что загорать топлес в общественных местах считается мелким хулиганством и облагается штрафом. Юрист посоветовал избегать загара вблизи храмов и детских учреждений, чтобы не оскорбить чувства верующих, передает агентство «Прайм».
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