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Юрист объяснил, можно ли загорать в парке в купальнике и чего стоит избегать

Загорать в парке в купальнике российским законодательством не запрещено, однако за появление топлес может грозить штраф до тысячи рублей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Загорать в парке в купальнике российским законодательством не запрещено, однако за появление топлес может грозить штраф до тысячи рублей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт пояснил, что если человек просто лежит на полотенце в купальнике, не распивает спиртные напитки и не нарушает общественный порядок, вызов полиции не будет иметь юридических последствий.

Однако распитие алкоголя в общественном месте влечет штраф от 500 до 1500 рублей, а нецензурная брань — штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Соловьев также предупредил, что загорать топлес в общественных местах считается мелким хулиганством и облагается штрафом. Юрист посоветовал избегать загара вблизи храмов и детских учреждений, чтобы не оскорбить чувства верующих, передает агентство «Прайм».

Не только летнее, но и весеннее солнце может нанести серьезный вред коже: вызвать фотостарение, сухость, пигментацию и даже повысить риск развития новообразований. Чтобы сохранить здоровье и красоту, важно использовать косметику с защитными и восстанавливающими компонентами. «Вечерняя Москва» узнала у косметолога Натальи Рябиновой самые эффективные ингредиенты, которые защитят кожу от влияния солнца, а также помогут ей оставаться увлажненной и упругой.