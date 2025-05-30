Мошенники стали обманывать детей с недопуском на ЕГЭ или ОГЭ

Мошенники изобрели схему обмана детей с якобы их недопуском к ЕГЭ или ОГЭ.
Телефонные мошенники начали использовать новую схему хищения денег у детей, угрожая недопуском к государственной итоговой аттестации (ГИА) и единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщил старший оперуполномоченный Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России Илья Елясов.
«Они (мошенники — прим. URA.RU) сообщают ребенку о том, что тот не прошел регистрацию на каком-нибудь образовательном сервисе, будет не допущен до экзамена, если он не зарегистрируется на какой-нибудь площадке», — подчеркнул Елясов. Его слова передает ТАСС.
Как сказал представитель МВД, злоумышленники выходят на связь с детьми, маскируясь под сотрудников образовательных организаций. Елясов отметил, что такие звонки особенно опасны в период подготовки к экзаменам, когда школьники испытывают сильный стресс и не всегда способны критически воспринимать информацию.
Зачастую мошенники направляют жертве фишинговую ссылку, при переходе по которой ребенок теряет доступ к своим средствам. В иных случаях аферисты просят включить демонстрацию экрана смартфона, что позволяет им получить контроль над аккаунтами жертвы. После этого школьнику начинают угрожать уголовной ответственностью за то, что он якобы совершил преступление путем передачи данных. Под давлением дети могут предоставить реквизиты банковских карт родителей или даже передать деньги курьеру.
По информации МВД, количество подобных преступлений уже заметно выросло. В ведомстве подчеркивают: родителям и педагогам необходимо информировать детей о рисках общения с незнакомцами в интернете и телефоне, а также разъяснять, что никакие вопросы допуска к экзаменам не решаются через мессенджеры и сторонние сервисы.
Ранее специалист по вопросам противодействия мошенничеству, правозащитница Екатерина Дуб отметила, что в последнее время телефонные мошенники стали активно обращаться к детьми, пишет «Царьград». Основной задачей злоумышленников является получение конфиденциальных данных с последующим несанкционированным доступом к аккаунтам на портале «Госуслуги». Как подчеркнула эксперт, мошенники также прибегают к созданию фишинговых интернет-ресурсов и telegram-каналов, где под предлогом предоставления «ответов» на ЕГЭ выманивают личную информацию пользователей.