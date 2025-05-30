Мошенники стали обманывать детей с недопуском на ЕГЭ или ОГЭ

Зачастую мошенники направляют жертве фишинговую ссылку, при переходе по которой ребенок теряет доступ к своим средствам. В иных случаях аферисты просят включить демонстрацию экрана смартфона, что позволяет им получить контроль над аккаунтами жертвы. После этого школьнику начинают угрожать уголовной ответственностью за то, что он якобы совершил преступление путем передачи данных. Под давлением дети могут предоставить реквизиты банковских карт родителей или даже передать деньги курьеру.