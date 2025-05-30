Певец Шарлот накопил долг в размере более 240 тысяч рублей

Певец и блогер Эдуард Шарлот накопил долг в размере более 240 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным банка исполнительных производств, сумма одной из задолженностей Шарлота по кредитным платежам составляет 135 595 рублей 68 копеек. Также сообщается, что около 106 тысяч рублей долга у него накопились по налогам и сборам.
Напомним, Самарский областной суд признал Шарлота виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Блогер был приговорен к 5,5 годам колонии-поселения.
В апреле Росфинмониторинг исключил Шарлота из перечня террористов и экстремистов.
Ранее стало известно, что Шарлот отправлен отбывать наказание в колонию-поселение № 1 в Тольятти.