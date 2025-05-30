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В Омске тысячи водителей нарушают правила под одной и той же камерой

Омские водители массово нарушают скоростной режим в одном и том же месте.

Источник: SuperOmsk.ru

В Омске с 1 апреля 2025 года идет активный ремонт улицы Заозерной в Советском административном округе. В целях безопасности здесь установлены знаки ограничения скорости, однако, судя по данным с камеры видеофиксации нарушений, водители массово не соблюдают скоростной режим.

Как рассказали в пятницу, 30 мая 2025 года, в правоохранительных органах, всего за несколько дней, с 20 мая, на улице Заозерной в направлении проспекта Мира зафиксировано 13 913 нарушений скоростного режима.

Госавтоинспекция Омской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, в том числе и в местах проведения дорожных работ.

Добавим, при штрафе в 750 рублей общая сумма выписанных водителям штрафов составит порядка 10,4 миллиона рублей.