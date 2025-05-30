ИКИ РАН: начавшаяся ночью магнитная буря длится уже 17 часов подряд

Начавшаяся в три часа ночи 29 мая магнитная буря длится без перерыва уже больше 17 часов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСИЗФ РАН.
«К сожалению, несмотря на то что в течение дня было несколько снижений активности и невзирая на связанные с этим ожидания глобальной стабилизации обстановки, по факту магнитная буря, начавшаяся сегодня в 3 ночи по московскому времени, так и ни разу не прервалась и продолжается на текущий момент без остановки», — говорится в публикации.
Ученые отмечают, что на 20:20 четверга буря длилась более 17 часов подряд.
Накануне сообщалось, что утром 29 мая, между тремя и шестью часами по московскому времени, на Земле началась довольно сильная магнитная буря. Начало буре положили так называемые корональные дыры — «отверстия» в атмосфере Солнца, через которые солнечная плазма может покидать дневную звезду. Такие дыры были зарегистрированы днем ранее, и вот, плазма долетела.
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог Елена Соломатина рассказала, что у человека могут появиться различная симптоматика во время магнитных бурь. По ее словам, в эти периоды у человека хуже усваивается пища, кровь приливает больше, может быть головная боль, колебания давления, раздражительность, бессонница, сонливость.