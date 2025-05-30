ИКИ РАН: начавшаяся ночью магнитная буря длится уже 17 часов подряд

«К сожалению, несмотря на то что в течение дня было несколько снижений активности и невзирая на связанные с этим ожидания глобальной стабилизации обстановки, по факту магнитная буря, начавшаяся сегодня в 3 ночи по московскому времени, так и ни разу не прервалась и продолжается на текущий момент без остановки», — говорится в публикации.