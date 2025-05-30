Омские приставы назвали место рейда с арестом машин у должников

Впрочем, угроза лишения транспортного средства мотивировала некоторых должников изыскивать средства. В ходе рейда аресту подвергся автомобиль Hyundai Sonata 2014 г. в., принадлежащий 30-летнему омичу. Он задолжал 27 тысяч рублей компенсации за устроенное ДТП. На вопрос судебного пристава, почему должник игнорировал свои финансовые обязательства, неплательщик пояснил, что денежных средств у него не было, но, чтобы оплатить задолженность, он уехал трудиться вахтовым методом и в настоящее время готов оплатить долг. С помощью приложения онлайн-банка омич на месте оплатил всю сумму задолженности.