МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В середине апреля суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа. Как выяснило РИА Новости, изучив судебные документы, у журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД.
По данным ФССП РФ на 28 мая, штрафов у журналистки не значится — она погасила все задолженности.