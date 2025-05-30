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Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

Журналистка Ксения Собчак полностью погасила долг по штрафу ГИБДД.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В середине апреля суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа. Как выяснило РИА Новости, изучив судебные документы, у журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД.

По данным ФССП РФ на 28 мая, штрафов у журналистки не значится — она погасила все задолженности.