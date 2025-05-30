МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.