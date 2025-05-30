Мошенники крадут деньги у подростков: в МВД предупредили о схеме с экзаменами

Мошенники подделывают аккаунты работников школ и связываются с учащимися, пояснил собеседник агентства. Позже, продолжил спикер, злоумышленники убеждают подростка в том, что он не числится в списках на образовательном портале, то есть не допущен до сдачи экзаменов. Тогда преступники высылают учащемуся доступ к якобы сайту с регистрацией и забирают средства или аккаунты ребенка.