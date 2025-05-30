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Мошенники крадут деньги у подростков: в МВД предупредили о схеме с экзаменами

Россиян предупредили об обмане детей с якобы недопуском к ОГЭ и ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники регулярно подстраиваются под события, выбивающие граждан из привычной повседневной жизни. В такие моменты люди находятся в наиболее уязвимом состоянии. Злоумышленники воспользовались периодом сдачи ОГЭ и ЕГЭ и начали красть деньги у подростков. С таким предупреждением обратился старший оперуполномоченный УБК МВД Илья Елясов, пишет ТАСС.

Мошенники подделывают аккаунты работников школ и связываются с учащимися, пояснил собеседник агентства. Позже, продолжил спикер, злоумышленники убеждают подростка в том, что он не числится в списках на образовательном портале, то есть не допущен до сдачи экзаменов. Тогда преступники высылают учащемуся доступ к якобы сайту с регистрацией и забирают средства или аккаунты ребенка.

«Такие преступления часто происходят под предлогом недопуска к государственным экзаменам, к аттестации, что накладывается на стрессовую ситуацию. Ребенок теряет способность критически оценивать происходящее», — уточнил Илья Елясов.

В России, между тем, вводят обязательную проверку банков на «подозрительное снятие наличных». Кредитные организации будут выявлять признаки выдачи средств без добровольного согласия.