В Перми в связи с проведением «Зеленого марафона» перекроют набережную Камы

В субботу, 31 мая 2025 года, в Перми на набережной Камы возле Большого амфитеатра (улица Окулова, 10) пройдет массовый забег в рамках всероссийского проекта «Зеленый марафон».
Участники будут бежать по асфальтированной дорожке вдоль берега Камы. Для взрослых подготовлена дистанция 4,2 км, а для юных спортсменов — короткий забег на 420 метров. Всего нужно будет преодолеть три круга.
Организаторы просят пешеходов отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее продумать маршрут передвижения по набережной.