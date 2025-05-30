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В Перми в связи с проведением «Зеленого марафона» перекроют набережную Камы

Участники будут бежать по асфальтированной дорожке вдоль берега Камы.

Источник: УГИБДД РФ по Пермскому краю

В субботу, 31 мая 2025 года, в Перми на набережной Камы возле Большого амфитеатра (улица Окулова, 10) пройдет массовый забег в рамках всероссийского проекта «Зеленый марафон».

Участники будут бежать по асфальтированной дорожке вдоль берега Камы. Для взрослых подготовлена дистанция 4,2 км, а для юных спортсменов — короткий забег на 420 метров. Всего нужно будет преодолеть три круга.

Организаторы просят пешеходов отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее продумать маршрут передвижения по набережной.