На Красной площади Красноярска несет службу пес-охранник по кличке Гуд

На Красной площади в Красноярске можно встретить необычного охранника — пса по кличке Гуд. Об этом рассказали в издании КП-Красноярск.
Три года назад щенка подобрали в сугробе за городом: тогда будущая хозяйка Наталья едва не приняла его за крысу — настолько он был мал и измучен. Замерзшего малыша отогревали на печке, а имя появилось само собой — когда оттаивал, он забавно «гудел».
С тех пор Гуд не только обрел дом, но и работу: вместе с Натальей, которая трудится охранницей, пес несет службу на Красной площади. До этого они охраняли территорию Татышев-парка. Четвероногий страж даже обзавелся собственным «кителем».
— Гуд с детства казался очень умным. Создается впечатление, что в нем человек живет. У меня дома еще пять собак, но Гуд — главный. Он всех к порядку приучил, — поделилась Наталья.
На сменах Гуд и его хозяйка дежурят вместе в будке охраны. Пес привлекает внимание прохожих, любит гонять голубей и всегда радовать гостей дружеским «рукопожатием».
Таким образом, на Красной площади Красноярска трудится не только человек, но и верный четвероногий охранник — пес по кличке Гуд, который уже стал местной знаменитостью.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае отложено рассмотрение закона о бездомных животных.