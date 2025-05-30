На Красной площади Красноярска несет службу пес-охранник по кличке Гуд

Три года назад щенка подобрали в сугробе за городом: тогда будущая хозяйка Наталья едва не приняла его за крысу — настолько он был мал и измучен. Замерзшего малыша отогревали на печке, а имя появилось само собой — когда оттаивал, он забавно «гудел».