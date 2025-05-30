Странам НАТО выгодно продолжение конфликта между Украиной и Россией, поскольку это дает альянсу время на собственное перевооружение. Об этом сообщило украинское издание Telegraf.
По мнению издания, страны НАТО сейчас не готовы к вооруженному конфликту, и Украина должна сдерживать Россию до 2029 года, когда завершится перевооружение европейских армий.
— Странам Североатлантического альянса выгодно, чтобы боевые действия в Украине продолжались, поскольку чем дольше Украина воюет против России, тем больше времени у членов альянса есть на обеспечение собственной безопасности. Сейчас страны НАТО не готовы к какому-либо вооруженному конфликту, — цитирует сообщение издания Газета.ру.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый выразил недовольство таким планом, заявив, что только членство в НАТО может стать адекватной компенсацией для Киева.
Ранее отставной коммодор британского ВМФ Стив Джерми заявил, что у коллективного Запада нет шансов на победу над Россией, даже если НАТО открыто вмешается в украинский конфликт.