Telegraf: НАТО заинтересовано в затягивании конфликта на Украине

— Странам Североатлантического альянса выгодно, чтобы боевые действия в Украине продолжались, поскольку чем дольше Украина воюет против России, тем больше времени у членов альянса есть на обеспечение собственной безопасности. Сейчас страны НАТО не готовы к какому-либо вооруженному конфликту, — цитирует сообщение издания Газета.ру.