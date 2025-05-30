Омские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня в Омской области выпускники сдают Единый государственный экзамен по русскому языку. Как сообщили в правительстве Омской области, экзамен проходит в 67 специально оборудованных пунктах по всему региону, включая 26 точек в Омске. Каждый пункт оснащен современной системой видеонаблюдения в режиме онлайн и рамками металлоискателей для обеспечения безопасности.
Охрана и медицинские работники будут следить за порядком и оказывать необходимую помощь во время проведения аттестации. В этом году впервые реализована система оперативной обратной связи, позволяющая сообщать о нарушениях через портал Госуслуг, а также с помощью QR-кодов, размещенных в экзаменационных пунктах. За ходом экзамена наблюдают 562 сотрудников. Региональный ситуационный центр функционирует на базе ОмГТУ и ОмГПУ.
В ведомстве также отметили, что Омская область традиционно демонстрирует высокие показатели качества проведения ЕГЭ, что позволяет ей оставаться в «зелёной зоне» рейтинга Рособрнадзора. Основной этап ЕГЭ завершится 4 июля, а резервные дни для сдачи экзаменов запланированы начиная с 16 июня.
Ранее мы писали, как пройдёт ЕГЭ в Омской области в этом году. Для поступления в вузы выпускники должны сдать два обязательных предмета: русский язык и математику, а для поступления — ещё два дополнительных.