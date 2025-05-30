Омские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

Охрана и медицинские работники будут следить за порядком и оказывать необходимую помощь во время проведения аттестации. В этом году впервые реализована система оперативной обратной связи, позволяющая сообщать о нарушениях через портал Госуслуг, а также с помощью QR-кодов, размещенных в экзаменационных пунктах. За ходом экзамена наблюдают 562 сотрудников. Региональный ситуационный центр функционирует на базе ОмГТУ и ОмГПУ.