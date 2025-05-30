Марочко: ВС России зачищают приграничные территории в Харьковской области

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал в беседе с журналистами, что российские силы продолжают наступление в Харьковской области, сосредоточившись на очистке приграничных с Россией территорий.
Он отметил, что после освобождения населенного пункта Строевка, расположенного недалеко от границы, продвижение идет как на север, так и на юг от этого населенного пункта.
По его словам, российские войска активно расширяют контроль в регионе, одновременно проводя зачистку приграничных районов. В ходе операции усиливается давление на позиции украинских сил в районах Отрадного и Бологовки, что способствует укреплению позиций российских сил в регионе.
Марочко подчеркнул, что ситуация остается динамичной, однако находится под контролем российских военных.
Ранее Марочко заявлял, что подразделения ВС РФ сорвали попытки украинской армии прорвать рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово.