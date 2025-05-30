МВД: мошенники изобрели схему обмана детей с якобы их недопуском к ЕГЭ

По его словам, преступники создают у детей стрессовую ситуацию, утверждая, что они не прошли регистрацию на определенных образовательных платформах и не смогут участвовать в экзаменах. Особенно опасную ситуацию это создает в преддверии ЕГЭ и ОГЭ, когда дети находятся в состоянии повышенного волнения и могут легко поверить мошенникам.