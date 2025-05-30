МВД: мошенники изобрели схему обмана детей с якобы их недопуском к ЕГЭ

Телефонные мошенники начали использовать новую схему похищения денег у детей, связанной с угрозами недопуска к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ. Об этом сообщил старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов, подчеркнув, что злоумышленники связываются с детьми, маскируясь под сотрудников образовательных учреждений.
По его словам, преступники создают у детей стрессовую ситуацию, утверждая, что они не прошли регистрацию на определенных образовательных платформах и не смогут участвовать в экзаменах. Особенно опасную ситуацию это создает в преддверии ЕГЭ и ОГЭ, когда дети находятся в состоянии повышенного волнения и могут легко поверить мошенникам.
Далее злоумышленники либо присылают фишинговые ссылки, по которым ребенок теряет деньги или личные данные, либо требуют включить режим демонстрации экрана на смартфоне для получения доступа к аккаунтам.
Кроме того, аферисты угрожают детям за передачу доступа к счетам или наличных средств, утверждая, что вся семья понесет уголовную ответственность. В результате дети вынуждены передавать банковские карты или наличные курьерам — такие преступления уже зафиксированы в значительном количестве.
Ранее Федеральная нотариальная палата сообщила об обнаружении фишингового сайта, имитирующего официальный сервис проверки нотариальных документов по QR-коду.