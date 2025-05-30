В Омске приставы в ходе рейда арестовали 12 автомобилей должников

Одним из ярких примеров стал случай с 70-летним жителем Кировского округа, владельцем автомобиля Toyota Vitz 2019 года выпуска. На мужчину было возбуждено два исполнительных производства на общую сумму 165 тысяч рублей за неоплаченные кредитные обязательства. Чтобы избежать ареста своего автомобиля, пенсионер обратился за помощью к родственнику, который доставил необходимую сумму. Долг был погашен в отделении банка. Как позже выяснилось, неплательщик предпочитал «жить одним днем», игнорируя свои финансовые обязательства.