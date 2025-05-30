В Омске приставы в ходе рейда арестовали 12 автомобилей должников

В рамках совместного рейда сотрудников службы судебных приставов и Госавтоинспекции в Омске были арестованы 12 автомобилей должников. Акция проходила на одной из оживленных городских магистралей — по улице Красный Путь в районе остановки «Телецентр».
Водителям, у которых были выявлены задолженности, предлагалось погасить их на месте, чтобы избежать принудительных мер взыскания, таких как арест имущества. Однако не все должники смогли решить вопрос мирно.
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
Одним из ярких примеров стал случай с 70-летним жителем Кировского округа, владельцем автомобиля Toyota Vitz 2019 года выпуска. На мужчину было возбуждено два исполнительных производства на общую сумму 165 тысяч рублей за неоплаченные кредитные обязательства. Чтобы избежать ареста своего автомобиля, пенсионер обратился за помощью к родственнику, который доставил необходимую сумму. Долг был погашен в отделении банка. Как позже выяснилось, неплательщик предпочитал «жить одним днем», игнорируя свои финансовые обязательства.
А 30-летний владелец Hyundai Sonata 2014 года выпуска оказался должен 27 тысяч рублей за отказ компенсировать ущерб, причиненный другому водителю в результате ДТП. Несмотря на долгое игнорирование обязательств, мужчина заявил, что временно уехал работать вахтовым методом для погашения задолженности. С помощью банковского приложения он оплатил всю сумму на месте.
Арестованные транспортные средства будут проданы для погашения накопленных долгов. Те же омичи, кто будет в состоянии оплатить долг, получат свои ТС обратно.