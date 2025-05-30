За разбойное нападение на соседа в Прикамье будут судить мужчину и женщину

Правоохранители установили, что вечером в феврале фигуранты напали на улице на своего соседа, шедшего в магазин. Они стали требовать у соседа деньги. Тот ответил отказом, тогда сожители стали избивать его. Мужчина упал, злоумышленники забрали у него мобильный телефон и ключи. Угрожая дальнейшей расправой, нападавшие потащили соседа к нему домой. Там, вооружившись кухонным ножом и угрожая расправой, мужчина и женщина требовали денег. Затем фигуранты скрылись с места преступления, похитив у мужчины 300 рублей, а также куртку, бензопилу, ТВ-приставку и другое имущество на общую сумму более 4 тысяч рублей.