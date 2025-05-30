Мэр Байкальска просит не отпускать детей одних на похороны погибших школьников

Сегодня, 30 мая, в Байкальске проходит прощание с погибшими в резне школьниками. Двух парней 13 и 14 лет, а также 16-летнюю девушку проводят в последний путь. Глава администрации поселения Василий Темгеневский просит не отпускать детей на церемонию без сопровождения взрослых — родителей, родственников, либо близких знакомых семьи.