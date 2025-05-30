Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Байкальска просит не отпускать детей одних на похороны погибших школьников

Двух парней 13 и 14 лет, а также 16-летнюю девушку проводят в последний путь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сегодня, 30 мая, в Байкальске проходит прощание с погибшими в резне школьниками. Двух парней 13 и 14 лет, а также 16-летнюю девушку проводят в последний путь. Глава администрации поселения Василий Темгеневский просит не отпускать детей на церемонию без сопровождения взрослых — родителей, родственников, либо близких знакомых семьи.

— Это важно для безопасности детей. В дни скорби общая эмоциональная обстановка может быть сложной. Присутствие рядом близкого взрослого обеспечит ребенку необходимую поддержку и чувство защищенности, — пишет в сети Василий Темгеневский.

Напомним, прощание с четвертым погибшим состоится 3 июня. В это время КП-Иркутск рассказала, что известно о кровавой резне на утро 30 мая.