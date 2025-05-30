Авиакомпания VietJet Air открывает рейсы из Владивостока в Камрань

«Впервые в истории вьетнамская авиакомпания открывает рейсы из аэропорта Владивосток. С 15 июня стартуют рейсы крупного вьетнамского авиаперевозчика VietJet Air, которые свяжут столицу Дальнего Востока и Вьетнам. Туроператор Anex к действующей полетной программе из ряда российских городов добавил рейсы авиакомпании VietJet Air из города Владивосток», — говорится в сообщении.