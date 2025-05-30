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Авиакомпания VietJet Air открывает рейсы из Владивостока в Камрань

VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из Владивостока в Камрань.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Вьетнамская авиакомпания VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из аэропорта Владивостока, полеты в Камрань стартуют с 15 июня, сообщает международный аэропорт Владивостока.

«Впервые в истории вьетнамская авиакомпания открывает рейсы из аэропорта Владивосток. С 15 июня стартуют рейсы крупного вьетнамского авиаперевозчика VietJet Air, которые свяжут столицу Дальнего Востока и Вьетнам. Туроператор Anex к действующей полетной программе из ряда российских городов добавил рейсы авиакомпании VietJet Air из города Владивосток», — говорится в сообщении.

Рейсы по маршруту Камрань — Владивосток — Камрань будут выполняться два раза в неделю — в четверг и воскресенье — с технической посадкой во вьетнамском аэропорту Ханой.

На маршруте будет задействован Airbus A321 в монокомпоновке. Время в полете из Владивостока — 7 часов 55 минут, обратно — 7 часов 20 минут.