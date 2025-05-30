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Онищенко предложил проверить влияние игрушки Лабубу на детскую психику

Онищенко также рассказал, что современные дети всё больше интересуются необычными или страшными игрушками.

Источник: Аргументы и факты

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал инициативу провести экспертизу игрушки Лабубу с целью оценки её возможного воздействия на психику детей.

По его словам, при РАО действует специализированный совет, который занимается анализом игрушек с позиции их психологического влияния. В случае отсутствия положительного заключения, эксперт предложил ограничивать доступ таких изделий на рынок.

Он также отметил растущую тенденцию интереса детей к нестандартным и пугающим игрушкам.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заверила, что трендовые игрушки Лабубу не несут риска для психики ребенка.