Онищенко предложил проверить влияние игрушки Лабубу на детскую психику

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал инициативу провести экспертизу игрушки Лабубу с целью оценки её возможного воздействия на психику детей.
По его словам, при РАО действует специализированный совет, который занимается анализом игрушек с позиции их психологического влияния. В случае отсутствия положительного заключения, эксперт предложил ограничивать доступ таких изделий на рынок.
Он также отметил растущую тенденцию интереса детей к нестандартным и пугающим игрушкам.
Ранее детский психолог Наталья Наумова заверила, что трендовые игрушки Лабубу не несут риска для психики ребенка.