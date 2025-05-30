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Артемий Лебедев предложил пути улучшения городской среды Новосибирска

Дизайнер отметил, что в городе можно выделить лишь несколько примечательных зданий, которые теряются на фоне общего пространства.

Источник: Соцсети

Известный дизайнер Артемий Лебедев вновь подверг критике архитектурный облик Новосибирска, назвав его лишённым единой концепции. Блогер опубликовал видео, в котором предложил пути улучшения столицы Сибири.

За всю историю города никто не сумел привнести в его облик европейскую эстетику, считает Лебедев.

«Архитекторы, которых Сталин отправлял учиться в Италию, вложили свои знания куда угодно, но только не сюда. Даже в Академгородке и то в сто раз интереснее, чем в самом Новосибирске», — сказал блогер.

По словам Лебедева, в Новосибирске можно выделить всего несколько действительно примечательных зданий, которые, к сожалению, теряются на фоне общего унылого городского пространства.

Город, по его мнению, не получил должной заботы и внимания. Здесь отсутствуют приятные улицы для прогулок и уютные кварталы, а новые постройки зачастую выглядят некачественно и не вызывают доверия.

Однако блогер уверен, что ситуацию можно изменить. Он предлагает начать с небольшого эксперимента — выбрать одну улицу и превратить её в пример комфортного и привлекательного городского пространства.

Природа и климат в Новосибирске хорошие, поэтому главное — сделать так, чтобы людям было приятно гулять по городу.

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