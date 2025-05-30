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В МВД обучат иностранных коллег управлению беспилотниками

Правоохранительное ведомство развивает сотрудничество с Вьетнамом.

Источник: Аргументы и факты

В МВД обучат иностранных коллег управлению беспилотными летательными аппаратами, рассказали aif.ru в пресс-службе ведомства.

29 мая в Москве прошла рабочая встреча Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с коллегой из Вьетнама Лыонгом Там Куангом.

«Стороны положительно оценили сотрудничество по линии подготовки кадров», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В 2024 году для вьетнамских партнеров в очном формате были проведены курсы повышения квалификации. Подчеркивается, что недавно было проработано новое направление обучения зарубежных специалистов по программе подготовки операторов БПЛА.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам розыска и идентификации преступников. В частности, российская сторона проинформировала о выдаче из Вьетнама особо опасного преступника — гражданина России, обвиняемого в серии убийств в Подмосковье.

Кроме того, министр МВД России сообщил вьетнамскому коллеге о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Диалог в миграционной сфере ведется в рамках межправительственных соглашений 2008 года.