Британец запечатлел на видео НЛО над Манчестером

Необычный объект над аэропортом Манчестера. Видео © What’s The Jam / Джордан Эванс.
На записи, сделанной Эвансом, видно серебристый шар «размером с автомобиль», который на высокой скорости пролетел над взлётно-посадочной полосой. По словам очевидца, он находился в пабе аэропорта, когда его внимание привлёк странный объект.
«Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлётно-посадочной полосой», — рассказал Джордан.
Интересно, что, несмотря на ветреную погоду, НЛО не поддавался влиянию порывов. Эванс подчеркнул, что воздушные потоки могли бы изменить траекторию полёта объекта, но этого не произошло.
На этой неделе российские пилоты снова сообщили о встрече с НЛО. Экипаж Boeing-737 зафиксировал неопознанный объект во время полёта из Санкт-Петербурга во Владикавказ. За день до этого НЛО заметили в небе у Москвы.