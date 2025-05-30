Топ-5 главных новостей в Молдове 30 мая 2025: Центр Кишинева снова перекроют — теперь из-за концерта; почти лето, а в Молдове холодно — когда ждать жару; руководство Молдовы решило пожестче закрутить гайки ан

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 30 мая 2025:
1. Вы будете смеяться, но центр Кишинева снова перекроют: На всю субботу, 31 мая, — теперь из-за концерта.
2. Почти лето, а в Молдове +20 градусов: Когда погода позволит перейти на шорты и футболки — прогноз синоптиков.
3. Руководство Молдовы решило пожестче закрутить гайки антикоммунизма: Планируют сносить памятники построения коммунизма — тогда уж придется уничтожить здания президентуры, парламента и правительства.
4. Чиновники ПАС могут сесть в тюрьму: Посол ЕС предупредил, что не даст разворовать 1.9 млрд евро кредита, выданного Молдове, — видно, не зря беспокоится.
5. Жителям Молдовы надо запастись терпением и лекарствами: Сильная магнитная буря накрыла Землю.
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