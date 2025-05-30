Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 30 мая 2025: Центр Кишинева снова перекроют — теперь из-за концерта; почти лето, а в Молдове холодно — когда ждать жару; руководство Молдовы решило пожестче закрутить гайки ан

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 30 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 30 мая 2025:

1. Вы будете смеяться, но центр Кишинева снова перекроют: На всю субботу, 31 мая, — теперь из-за концерта.

2. Почти лето, а в Молдове +20 градусов: Когда погода позволит перейти на шорты и футболки — прогноз синоптиков.

3. Руководство Молдовы решило пожестче закрутить гайки антикоммунизма: Планируют сносить памятники построения коммунизма — тогда уж придется уничтожить здания президентуры, парламента и правительства.

4. Чиновники ПАС могут сесть в тюрьму: Посол ЕС предупредил, что не даст разворовать 1.9 млрд евро кредита, выданного Молдове, — видно, не зря беспокоится.

5. Жителям Молдовы надо запастись терпением и лекарствами: Сильная магнитная буря накрыла Землю.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Вопрос, который ставит в тупик адептов ПАС и Санду в Молдове: В ответ на него даже соврать не могут — слишком очевидна ложь.

Аргументы поклонников президента и ее партии в пользу власти напоминают пение птичек на могиле усопшего разума — как будто люди пришли из параллельного мира (далее…).

Ловкость рук и никакого мошенничества: Зачем властям Молдовы реально бороться с бедностью, поднимать зарплаты и пенсии, если можно «нарисовать» красивые цифры в статистике.

И так ведь во всех областях у нас в стране происходит, куда ни кинь (далее…).

В Молдове еще будет дешевая клубника: Фермеры ожидают большого урожая, благодаря майским дождям.

Средняя температура воздуха пока не дотягивает до нужной отметки, но есть надежда, что станет теплее (далее…).