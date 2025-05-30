Результаты ЕГЭ: где и как можно их узнать в Татарстане

— если же результаты ЕГЭ захочет получить кто-то из родителей выпускника или его законный представитель, то им нужно будет взять с собой свой паспорт и ребенка. Если же в документе родителя не будет записи о ребенке, подтверждающей, что выпускник на самом деле его ребенок, то нужно будет предъявить еще свидетельство о рождении. Если же ученик достиг возраста совершеннолетия, то потребуется также доверенность;