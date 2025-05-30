Результаты ЕГЭ: где и как можно их узнать в Татарстане

Результаты ЕГЭ, как правило, становятся известны через одну-две недели после сдачи экзамена. Ежегодно Рособрнадзор устанавливает крайние сроки обнародования итогов. Но зачастую публикация результатов осуществляется раньше.
Узнать результаты ЕГЭ татарстанские выпускники могут:
— на сайте Рособрнадзора, для этого можно воспользоваться сервисом проверки результатов;
— через портал госуслуг. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись абитуриента;
— в школе, в которой обучался выпускник.
Для получения результатов в школе ученику или его представителю необходимо будет предъявить следующие документы:
— самому выпускнику будет достаточно предъявить паспорт;
— если же результаты ЕГЭ захочет получить кто-то из родителей выпускника или его законный представитель, то им нужно будет взять с собой свой паспорт и ребенка. Если же в документе родителя не будет записи о ребенке, подтверждающей, что выпускник на самом деле его ребенок, то нужно будет предъявить еще свидетельство о рождении. Если же ученик достиг возраста совершеннолетия, то потребуется также доверенность;
— доверенному лицу выпускника придется взять с собой собственный паспорт и ученика, а также нужна будет доверенность.
Напомним, 23 мая татарстанцы сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии, а 27 мая — по математике. Сегодня выпускников ждет сдача экзамена по русскому языку.