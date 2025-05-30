Огурцы подорожали на 10% в Новосибирской области

В Новосибирской области специалисты проанализировали рост цен за месяц. Как оказалось, больше всех подорожали огурцы. Рост составил порядка 10,1%, следует из данных Новосибирскстата.
Аналитики пришли к выводу, что в целом рост цен на продукцию сельского хозяйства составил 0,3%, по сравнению с мартом. Помимо овощей, подорожали крупы и бобовые. Так, овес вырос в цене на 3,8%, а горох — на 2,5%.
В секторе животноводства особых изменений не произошло. Тем не менее, специалисты заметили рост цен на крупный рогатый скот (на 8,1%) и живых лошадей (на 4,4%). Стоимость куриных яиц заметно снизилась — на 8,9%.
Однако цены на некоторые продукты снизились. В большей степени это относится к семенам горчицы, которые подешевели 42,3%. На втором месте в рейтинге снижения цен оказался салат-латук — 20,3%, на третьем — картофель (10,2%).
Ранее мы писали о том, что минимальный набор продуктов подорожал на 10% в Новосибирске
ИА Сибинформ