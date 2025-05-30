Прогноз погоды на 30 мая: жара до +36 и пыльные бури ожидаются на юге и западе Казахстана

Согласно прогнозу синоптиков, 30 мая в Казахстане ожидается жаркая и преимущественно сухая погода, сообщает ИА El.kz.
Наибольшая жара установится в западных и южных регионах страны — в Атырауской и Мангистауской областях температура поднимется до +36°C. В этих зонах, а также в Кызылординской и Жамбылской областях, прогнозируются пыльные бури и усиление ветра с порывами до 20 м/с.
В Астане 30 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Днём воздух прогреется до +28°C, ветер 9−14 м/с. В Алматы температура поднимется до +26°C, осадков не ожидается. В Шымкенте — облачно, возможны дожди и гроза, при температуре до +29°C.
В Атырау и Актау температура днём составит +34…+35°C, осадков не ожидается, местами прогнозируется сильный ветер. Жаркая и сухая погода также ожидается в Туркестане, Кызылорде и Уральске.
В центральных и северных регионах — в Караганде, Павлодаре, Петропавловске — температура будет колебаться от +22 до +28°C. В некоторых районах возможны кратковременные осадки и грозы.
Восток страны будет прохладнее: в Усть-Каменогорске и Семе температура составит +19…+22°C при переменной облачности.
Синоптики предупреждают об ухудшении видимости в пыльных районах и рекомендуют жителям быть внимательными на дорогах, особенно в условиях сильного ветра.