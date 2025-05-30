Прогноз погоды на 30 мая: жара до +36 и пыльные бури ожидаются на юге и западе Казахстана

Наибольшая жара установится в западных и южных регионах страны — в Атырауской и Мангистауской областях температура поднимется до +36°C. В этих зонах, а также в Кызылординской и Жамбылской областях, прогнозируются пыльные бури и усиление ветра с порывами до 20 м/с.