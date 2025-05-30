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В минторге Башкирии напомнили о запрете на продажу алкоголя в дни сабантуев

В минторге Башкирии напомнили о запрете на продажу алкоголя в дни сабантуев.

Источник: Башинформ

В дни проведения сабантуев в районах Башкирии установлен запрет на продажу алкоголя, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

«При этом запреты не распространяются на розничную продажу спиртного при оказании услуг общепита», — отмечается в сообщении.

Как сообщал ранее Башинформ, ссылаясь на указ руководителя региона, первые праздники плуга планируется провести в Башкирии 31 мая в Аургазинском, Бижбулякском, Зилаирском, Бурзянском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Стерлитамакском, Калтасинском, Янаульском и Чишминском районах.