В Советском районе Красноярска временно отключат холодную воду

Компания «КрасКом» начинает подготовку городских инженерных систем к отопительному сезону.
В связи с этим в Советском районе Красноярска запланировано временное отключение холодного водоснабжения.
Как сообщили в «КрасКоме», с 23:00 30 мая до 23:00 1 июня в большей части района будет приостановлена подача холодной воды. Исключение составят некоторые дома на улице Шахтеров (до пересечения с улицей Березина), а также частично на улицах Спандаряна, Дудинской, Дубенского и Соревнования. Жители микрорайона Солнечный будут обеспечены водой от водозабора «Гремячий лог».
Частично отключения затронут и Центральный район — водоснабжение будет приостановлено на нечетной стороне улицы Шахтеров (дома 17−61), на улице Полярной (дома 9 и 11), Березина (дома 11−17 и 80−82), Туруханской (дома 14−24 и 39−57), а также на улицах 3-я Полярная, Мартынова (дома 6 и 6, стр. 2) и на части Северного шоссе.
Во время проведения работ специалисты заменят аварийный затвор диаметром 500 мм на водозаборе острова Татышев. Кроме того, планируется профилактический ремонт станции обеззараживания, насосных агрегатов, высоковольтные испытания кабельных линий, а также другие работы, которые требуют полной остановки оборудования. На водопроводных сетях установят шесть новых задвижек диаметром от 200 до 600 мм.
В «КрасКоме» уточнили, что график работ расписан буквально по минутам. При отсутствии непредвиденных ситуаций подача воды с водозабора острова Татышев возобновится во второй половине дня 1 июня, а к 23:00 водоснабжение должно быть полностью восстановлено.
Жителей Советского района, включая микрорайон Солнечный, просят заранее запастись водой. Подвоз воды будет организован только для социально значимых объектов.
Ранее рассказывали, что в Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги до микрорайона Солнечный.