В Советском районе Красноярска временно отключат холодную воду

Как сообщили в «КрасКоме», с 23:00 30 мая до 23:00 1 июня в большей части района будет приостановлена подача холодной воды. Исключение составят некоторые дома на улице Шахтеров (до пересечения с улицей Березина), а также частично на улицах Спандаряна, Дудинской, Дубенского и Соревнования. Жители микрорайона Солнечный будут обеспечены водой от водозабора «Гремячий лог».