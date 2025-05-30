Авиакомпанию оштрафовали за продажу лишних билетов на рейсы из Иркутска

Известная авиакомпания получила штраф 30 тысяч рублей за то, что продала больше билетов на рейсы из Иркутска в Москву, чем было мест в самолетах. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, из-за этого некоторым пассажирам отказали в перевозке.