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Авиакомпанию оштрафовали за продажу лишних билетов на рейсы из Иркутска

Перевозчика привлекли к административной ответственности за повторное нарушение правил оказания услуг.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Известная авиакомпания получила штраф 30 тысяч рублей за то, что продала больше билетов на рейсы из Иркутска в Москву, чем было мест в самолетах. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, из-за этого некоторым пассажирам отказали в перевозке.

— Нарушение выявила Байкало-Ангарская транспортная прокуратура после жалоб пассажиров в мобильной приемной аэропорта Иркутска. Проверка показала, что в феврале 2025 года авиакомпания превысила допустимое количество проданных билетов на рейсы, — сообщает пресс-службе ведомства.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, и авиакомпания согласилась. Кроме того, перевозчика привлекли к административной ответственности за повторное нарушение правил оказания услуг.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 30 мая Байкальск простится с погибшими в кровавой бойне подростками.