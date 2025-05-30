Авиакомпанию оштрафовали за продажу лишних билетов на рейсы из Иркутска

Известная авиакомпания получила штраф 30 тысяч рублей за то, что продала больше билетов на рейсы из Иркутска в Москву, чем было мест в самолетах. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, из-за этого некоторым пассажирам отказали в перевозке.
— Нарушение выявила Байкало-Ангарская транспортная прокуратура после жалоб пассажиров в мобильной приемной аэропорта Иркутска. Проверка показала, что в феврале 2025 года авиакомпания превысила допустимое количество проданных билетов на рейсы, — сообщает пресс-службе ведомства.
Прокуратура потребовала устранить нарушения, и авиакомпания согласилась. Кроме того, перевозчика привлекли к административной ответственности за повторное нарушение правил оказания услуг.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 30 мая Байкальск простится с погибшими в кровавой бойне подростками.