Как у белорусов: В России предложили установить пять «дней трезвости»

Инициатива основана на опыте Белоруссии, где подобные ограничения уже действуют в некоторых регионах. В тексте обращения, который есть в распоряжении Life.ru, подчёркивается, что введение «дней трезвости» будет способствовать популяризации здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, особенно среди молодёжи, а также снижению негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя.