7 случаев, когда пластический хирург обязан сказать нет, — и это спасёт вашу жизнь

«Муж сказал, что нужно увеличить грудь», «сестра постоянно критикует мой нос» — знакомые фразы? Если человек приходит на консультацию не по собственному желанию, а чтобы угодить кому-то, хирург должен остановить его. Операция «для мужа» или «для подруги» — прямой путь к разочарованию. Когда мотивация исходит не изнутри, результат редко приносит удовлетворение. Человек рискует остаться недовольным даже при технически идеальном исполнении. Сначала нужно разобраться в собственных желаниях, а потом уже ложиться под нож.