Окрошка на квасе или кефире: Life.ru выяснил, какой вариант выгоднее летом 2025 года

Специалисты заявили, что разница в цене между окрошкой на квасе и кефире может оказаться весьма ощутимой для семейного бюджета.
«В этом году за порцию окрошки с добавлением кваса россияне заплатят 87 рублей, а с добавлением кефира — 92 рубля», — сообщили аналитики.
Экономия обуславливается стоимостью заправки летнего супа: полтора стакана кваса обойдутся в 26 рублей, а кефира — уже в 31.
При расчёте учитывался традиционный рецепт: варёный картофель, редис, зелёный лук, солёные огурцы, яйца и варёная колбаса. В сервисе «Пакет» уверены, что, выбирая квас, можно не только насладиться классическим вкусом, но и немного сократить расходы. Даже при использовании одних и тех же ингредиентов разница в стоимости между окрошкой на квасе и кефире действительно существует.
Отметим, за год в России существенно изменился «индекс окрошки». Летний суп стал дороже в целом на 32%, причём наибольшую роль в подорожании блюда сыграл рост цен на картофель. Картошка выросла в цене почти на 92%, возглавив рейтинг самых подорожавших продуктов за год.