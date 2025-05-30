Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Окрошка на квасе или кефире: Life.ru выяснил, какой вариант выгоднее летом 2025 года

В День окрошки, который отмечается 30 мая, эксперты раскрыли главный секрет — на чём россияне могут сэкономить, готовя любимое летнее блюдо. Подробностями с Life.ru поделились аналитики из сервиса «Пакет» от Х5.

Источник: Life.ru

Специалисты заявили, что разница в цене между окрошкой на квасе и кефире может оказаться весьма ощутимой для семейного бюджета.

«В этом году за порцию окрошки с добавлением кваса россияне заплатят 87 рублей, а с добавлением кефира — 92 рубля», — сообщили аналитики.

Экономия обуславливается стоимостью заправки летнего супа: полтора стакана кваса обойдутся в 26 рублей, а кефира — уже в 31.

При расчёте учитывался традиционный рецепт: варёный картофель, редис, зелёный лук, солёные огурцы, яйца и варёная колбаса. В сервисе «Пакет» уверены, что, выбирая квас, можно не только насладиться классическим вкусом, но и немного сократить расходы. Даже при использовании одних и тех же ингредиентов разница в стоимости между окрошкой на квасе и кефире действительно существует.

Отметим, за год в России существенно изменился «индекс окрошки». Летний суп стал дороже в целом на 32%, причём наибольшую роль в подорожании блюда сыграл рост цен на картофель. Картошка выросла в цене почти на 92%, возглавив рейтинг самых подорожавших продуктов за год.