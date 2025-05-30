Окрошка на квасе или кефире: Life.ru выяснил, какой вариант выгоднее летом 2025 года

При расчёте учитывался традиционный рецепт: варёный картофель, редис, зелёный лук, солёные огурцы, яйца и варёная колбаса. В сервисе «Пакет» уверены, что, выбирая квас, можно не только насладиться классическим вкусом, но и немного сократить расходы. Даже при использовании одних и тех же ингредиентов разница в стоимости между окрошкой на квасе и кефире действительно существует.