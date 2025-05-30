Врач счел воду из-под крана во многих регионах России питьевой: безопасно ли ее употреблять

Врач считает, что вода из-под крана безопасна для ежедневного употребления. Однако не во всех городах страны ее рекомендуется пить. По словам реабилитолога, некоторые системы водоснабжения в России уже устарели. В таком случае вода становится менее безвредной. На это нужно обращать внимание.