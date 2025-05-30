Врач счел воду из-под крана во многих регионах России питьевой: безопасно ли ее употреблять

Водопроводная вода во многих городах страны вполне может сойти за питьевую. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин подтвердил ее безвредность. Он ответил на ряд вопросов зрителей в эфире «России 1».
Врач считает, что вода из-под крана безопасна для ежедневного употребления. Однако не во всех городах страны ее рекомендуется пить. По словам реабилитолога, некоторые системы водоснабжения в России уже устарели. В таком случае вода становится менее безвредной. На это нужно обращать внимание.
«Во многих городах России сейчас пить воду из-под крана — абсолютно нормально, потому что она соответствует всем санитарным требованиям. Это правда», — подтвердил Сергей Агапкин.
Между тем, академик РАН Иван Дедов назвал главную причину возникновения многих заболеваний. Он посоветовал россиянам меньше нервничать, так как именно стресс разрушает иммунную систему.