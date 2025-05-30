Генерал ФСБ заметил подозрительную деталь на видео с убитым Гурциевым

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов обратил внимание на странности в убийстве замглавы Ставрополя Заура Гурциева, героя специальной военной операции (СВО), произошедшем 29 мая.
Анализируя видео встречи Гурциева с 29-летним Никитой Пеньковым, Михайлов отметил «напряженность» в позе Гурциева, указав на то, что встреча «больше напоминает стрелку», нежели дружеское общение.
— Складывается впечатление, что встреча была назначена, и она больше напоминает «стрелку». Человек, который ожидает подходящего к нему персонажа, стоит в такой полубоевой стойке. Обычно, когда происходит встреча друзей, то можно заметить движение навстречу, — сказал Михайлов.
Также генерал обратил внимание на то, что Пеньков за две недели до гибели снял квартиру рядом с домом Гурциева, что может свидетельствовать о слежке. Следствие рассматривает несколько версий, включая теракт, но ряд деталей из биографии Пенькова, такие как служба в ВДВ и нейтральные отзывы знавших его людей, вызывают вопросы, передает «МК».
В ночь на 29 мая во дворе дома на улице Чехова в Ставрополе при взрыве погиб заммэра города Заур Гурциев. Предварительно, бомбу принес его сосед. Когда мужчины оказались рядом, устройство активировалось. Рассматривается версия о теракте со стороны Украины. Гурциев руководил воздушной частью при освобождении Мариуполя и знал, что находится в списке целей киевских спецслужб. «Вечерняя Москва» узнала подробности убийства заммэра.