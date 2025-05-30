Генерал ФСБ заметил подозрительную деталь на видео с убитым Гурциевым

Также генерал обратил внимание на то, что Пеньков за две недели до гибели снял квартиру рядом с домом Гурциева, что может свидетельствовать о слежке. Следствие рассматривает несколько версий, включая теракт, но ряд деталей из биографии Пенькова, такие как служба в ВДВ и нейтральные отзывы знавших его людей, вызывают вопросы, передает «МК».