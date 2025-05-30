В РФ создали высокопрочные и устойчивые к коррозии ванты для навесных сооружений

В результате исследований ученые получили композитные вантовые растяжки, которые способны выдерживать нагрузки растяжения в свыше 1,6 тыс. мегапаскалей. Они обладают устойчивостью к воздействию влаги и соленой среды, что обеспечивает их защиту от коррозии. При этом плотность материала становится в четыре раза меньше, чем у стали, что позволяет значительно снизить вес конструкции без ущерба для ее прочности, пояснили в университете.