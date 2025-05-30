В РФ создали высокопрочные и устойчивые к коррозии ванты для навесных сооружений

САРАТОВ, 30 мая. /ТАСС/. Ученые в Саратове разработали высокопрочные вантовые растяжки из композиционных материалов для навесных сооружений. Их применение позволит значительно уменьшить давление на опорные элементы, а отличная устойчивость к коррозии облегчит процесс обслуживания и сократит затраты на эксплуатацию, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина (СГТУ).
Разработка будет востребована, в частности, при строительстве дождевальных машин, мостов, высотных мачт, башен, спортивных конструкций.
«Мы разработали уникальную технологию получения новых композитных вантовых растяжек, способных заменить сталь без потерь в эксплуатационных характеристиках при снижении цены конечного изделия. Наша технология полностью совместима с существующими производственными линиями и не требует дорогостоящего оборудования», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Андрея Щербакова.
По его словам, традиционно для строительства навесных сооружений, их поддержания и укрепления используют стальные канаты. Однако у них есть ряд недостатков: они тяжелые, подвержены коррозии, им необходимо защитное покрытие. Современные инженерные сооружения же требуют материалов, сочетающих прочность, малый вес и устойчивость к внешней среде, подчеркнул ученый.
???Технологический прорыв.
По информации вуза, основой для композиционной вантовой растяжки стала эпоксидная смола, армированная базальтовыми или стеклянными волокнами. Этот материал, известный как полимерный композит, отличается высоким соотношением прочности к весу. Как отметили в пресс-службе, главный технологический прорыв ученых достигнут благодаря модификации связующего — смолы — углеродными нанотрубками или частицами оксида графена в комбинации с СВЧ-обработкой.
В результате исследований ученые получили композитные вантовые растяжки, которые способны выдерживать нагрузки растяжения в свыше 1,6 тыс. мегапаскалей. Они обладают устойчивостью к воздействию влаги и соленой среды, что обеспечивает их защиту от коррозии. При этом плотность материала становится в четыре раза меньше, чем у стали, что позволяет значительно снизить вес конструкции без ущерба для ее прочности, пояснили в университете.
Авторами разработки стали сотрудники лаборатории коллективного пользования «Современные методы исследования функциональных материалов и систем» Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ кандидаты технических наук Андрей Щербаков и Антон Мостовой.