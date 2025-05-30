В Узбекистане удвоилось число сильных волн жары — экологи бьют тревогу

Один из наглядных примеров — Нукус, где, по официальным данным Узгидромета от 3 августа 2023 года, была зафиксирована температура 47,6°C, что стало одним из абсолютных температурных рекордов для Узбекистана и вошло в список самых высоких значений по всей Центральной Азии.