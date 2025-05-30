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В Узбекистане удвоилось число сильных волн жары — экологи бьют тревогу

Vaib.uz (Узбекистан. 30 мая). Экологическая партия Узбекистана опубликовала данные, которые заставляют задуматься: сильных волн жары в стране стало в два раза больше всего за последние 20 лет. И это — не временное явление, а устойчивая климатическая тенденция, подтверждённая экспертами.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 94% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Vaib.Uz

Согласно отчётам Узгидромета и Группы экспертов ООН по изменению климата, в период с 1950 по 2020 год среднегодовая температура в Узбекистане повысилась примерно на 1,5°C. Этот показатель превышает глобальное среднее значение для региона Центральной Азии.

Особенно заметно потепление проявляется в росте числа волн жары. Если в 2000-х годах в Узбекистане в среднем фиксировалось 4−5 таких случаев в год, то к 2020-м этот показатель вырос до 9−11 волн жары ежегодно.

Волной жары считается период, когда температура воздуха держится выше 40 в течение трёх и более дней подряд.

Такие экстремальные погодные явления наносят серьёзный урон как здоровью населения, так и сельскому хозяйству, водным ресурсам и экосистемам. Особенно уязвимыми регионами являются Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Хорезмская области и Каракалпакстан.

Один из наглядных примеров — Нукус, где, по официальным данным Узгидромета от 3 августа 2023 года, была зафиксирована температура 47,6°C, что стало одним из абсолютных температурных рекордов для Узбекистана и вошло в список самых высоких значений по всей Центральной Азии.

Эксперты подчёркивают: Узбекистану необходимо срочно усиливать меры по адаптации к изменению климата, внедрять устойчивые водные и сельскохозяйственные технологии, а также инвестировать в охрану окружающей среды, прежде чем климатический кризис нанесёт непоправимый ущерб.