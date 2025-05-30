МЧС предупреждает о грозах и тумане в Беларуси в пятницу

По прогнозам Белгидромета, сегодня в республике установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с.