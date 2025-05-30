МЧС предупреждает о грозах и тумане в Беларуси в пятницу

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси в пятницу, утром в отдельных районах возможен туман, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях, а туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятности дорожно-транспортных происшествий.
По прогнозам Белгидромета, сегодня в республике установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +17…+23°С.
В Минске в пятницу будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, вероятность осадков — 70−80%. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до +18…+20°С.
Народные приметы на 30 мая.
30 мая в народе отмечали День Евдокии Свистуньи. Дату связывали с наблюдением за природой, которая предсказывала характер лета.
Народные приметы:
- если шел дождь при молодой луне, лето ждали мокрым;
- холодный ветер указывал на прохладные июнь, июль и август;
- свиньи рыли болото — признак дождливого лета;
- густой вечерний туман и громкое пение соловьев предвещали приближение теплой сухой погоды;
- каков оказывался День Евдокия, такое ожидали и лето.