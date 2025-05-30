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МЧС предупреждает о грозах и тумане в Беларуси в пятницу

Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси в пятницу, утром в отдельных районах возможен туман, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям в официальном Telegram-канале ведомства.

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях, а туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятности дорожно-транспортных происшествий.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в республике установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит +17…+23°С.

В Минске в пятницу будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, вероятность осадков — 70−80%. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до +18…+20°С.

Народные приметы на 30 мая.

30 мая в народе отмечали День Евдокии Свистуньи. Дату связывали с наблюдением за природой, которая предсказывала характер лета.

Народные приметы:

  • если шел дождь при молодой луне, лето ждали мокрым;
  • холодный ветер указывал на прохладные июнь, июль и август;
  • свиньи рыли болото — признак дождливого лета;
  • густой вечерний туман и громкое пение соловьев предвещали приближение теплой сухой погоды;
  • каков оказывался День Евдокия, такое ожидали и лето.