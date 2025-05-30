Крокодил съел 13-летнего мальчика в Индонезии

В Индонезии 13-летний школьник Мухаммад Сяхпутра Алманда стал жертвой нападения гигантского крокодила. Об этом сообщает Daily Mail.
Трагедия произошла 24 мая, когда мальчик вместе с друзьями играл в футбол у берега реки. По словам очевидцев, он зашел в воду за мячом, и в этот момент на него внезапно напал четырехметровый крокодил. Свидетели рассказали, что подросток попросил друга бросить мяч в воду, прыгнул за ним и больше не всплыл. Дети в панике наблюдали, как хищник утаскивает Мухаммада под воду.
Крокодил растерзал жертву, съев несколько частей тела. Спасатели прочесывали реку на лодках несколько часов, прежде чем нашли тело мальчика с множественными травмами. Родителям подростка передали останки для захоронения. Инцидент вызвал волну возмущения среди местных жителей, которые требуют от властей срочных действий для повышения уровня безопасности.
Экологи бьют тревогу: в последние годы хищники все чаще подходят к населенным пунктам. Как пояснил специалист из Джакарты, это связано с разрушением природных ареалов и снижением кормовой базы — из-за этого крокодилы вынуждены искать пищу ближе к людям, передает издание.
В индонезийской провинции Малуку крокодил напал на 11-летнего Фики Бантама, когда тот находился у моря вместе с отцом и другом, и утащил его под воду. Вместе с соседями родители ребенка организовали поиски мальчика. Позднее к ним присоединились сотрудники полиции, но тело Фики так и не нашли.
В иракском городе Эль-Куфа лев на глазах у соседей напал на 50-летнего Акила Фахр аль-Дина, который приобрел его в качестве питомца, и съел часть тела мужчины.