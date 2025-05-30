Крокодил съел 13-летнего мальчика в Индонезии

Трагедия произошла 24 мая, когда мальчик вместе с друзьями играл в футбол у берега реки. По словам очевидцев, он зашел в воду за мячом, и в этот момент на него внезапно напал четырехметровый крокодил. Свидетели рассказали, что подросток попросил друга бросить мяч в воду, прыгнул за ним и больше не всплыл. Дети в панике наблюдали, как хищник утаскивает Мухаммада под воду.