Овчинский: программу ко Дню защиты детей проведут в «Макете Москвы» на ВДНХ

Ранее Владислав Овчинский сообщил о специальной программе для посетителей павильона «Макет Москвы» на майские праздники. В течение восьми дней выставку посетили более 25 тысяч москвичей и гостей столицы. В первые четыре дня праздников проходили обзорные экскурсии по макету города, а затем активно проводились интерактивные викторины, посвященные Москве и её истории. Самым посещаемым днем стал 9 мая, когда более пяти тысяч человек присоединились к праздничным мероприятиям.