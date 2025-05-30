Овчинский: программу ко Дню защиты детей проведут в «Макете Москвы» на ВДНХ

В День защиты детей, 1 июня, в павильоне «Макет Москвы» состоится яркий праздник для юных москвичей и гостей столицы. Здесь подготовлена насыщенная программа с интерактивными экскурсиями и световыми шоу, о чем сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Праздничные мероприятия в выставочном павильоне будут включать культурно-развлекательную программу с раздачей воздушных шаров и детскими интерактивными активностями. С 12:00 до 18:00 аниматор будет развлекать детей играми и общением, а художники по аквагриму помогут создать яркие праздничные образы.
Для маленьких посетителей в это воскресенье сотрудники выставки проведут увлекательные экскурсии в игровой форме. Дети в возрасте от 5 до 10 лет смогут разгадать загадки и узнать интересные факты о московских парках, реках и знаковых местах, таких как цирк, зоопарк, вокзалы и исторические здания.
«Экскурсии дополнят мультимедийные технологии: гости увидят, как макет оживает благодаря динамической подсветке, объемному звуку и проекциям на широкоформатном экране. Сеансы запланированы на 12:10, 14:10 и 16:10. Ребятам постарше будет также интересно погрузиться в атмосферу столицы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Каждые полчаса с 11:00 до 19:30 гостей ждут зрелищные световые шоу, которые раскроют красоту столицы. Кроме того, в Международный день защиты детей в павильоне «Макет Москвы» откроется выставка детских рисунков. Экспозиция «Город на бумаге: дети о Москве» представит работы победителей ежегодного творческого конкурса «Арт-проект: Моя Москва» прошлых лет. Выставка будет доступна до 6 июля включительно.
Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Подробную информацию, расписание световых шоу и возможность записаться на экскурсии можно найти на сайте www.maketmoskvy.ru или через мобильное приложение «Макет Москвы», а также по телефонам: +7 (925) 237−37−28; +7 (925) 237−37−29.
Ранее Владислав Овчинский сообщил о специальной программе для посетителей павильона «Макет Москвы» на майские праздники. В течение восьми дней выставку посетили более 25 тысяч москвичей и гостей столицы. В первые четыре дня праздников проходили обзорные экскурсии по макету города, а затем активно проводились интерактивные викторины, посвященные Москве и её истории. Самым посещаемым днем стал 9 мая, когда более пяти тысяч человек присоединились к праздничным мероприятиям.