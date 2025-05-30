В Омске телебашня засияет праздничными огнями в честь Дня защиты детей

В Международный день защиты детей главная телебашня Омской области станет центром праздничного освещения. 31 мая и 1 июня медиафасад сооружения украсят тематические изображения, посвященные этому важному дню.
На экране телебашни появится бегущая строка с текстом «1 июня — День защиты детей», а также яркая видеооткрытка: символы солнца, сердечек и детских разноцветных ладошек. Гранями башни будут попеременно «взлетать» воздушные шары и мыльные пузыри, создавая атмосферу радости и беззаботности.
Праздничная подсветка будет работать два дня: 31 мая с 21:30 до 01:00 и 1 июня с 22:00 до 01:00.
Ранее мы писали, что на омской телевышке появится изображение Ордена Святого Александра Невского.