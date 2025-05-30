В Омске телебашня засияет праздничными огнями в честь Дня защиты детей

На экране телебашни появится бегущая строка с текстом «1 июня — День защиты детей», а также яркая видеооткрытка: символы солнца, сердечек и детских разноцветных ладошек. Гранями башни будут попеременно «взлетать» воздушные шары и мыльные пузыри, создавая атмосферу радости и беззаботности.