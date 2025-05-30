В России предложили проверить, как кукла Лабубу влияет на психику детей

Об этом «ТАСС» сообщил эпидемиолог, вице-президент РАО, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, в РАО действует специальный совет, где педагогические эксперты анализируют игрушки с точки зрения их влияния на психологическое состояние детей. Онищенко полагает, что продукция, не получившая одобрения специалистов, подлежит запрету.