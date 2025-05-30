В России предложили проверить, как кукла Лабубу влияет на психику детей

Кукла Лабубу, набирающая значительную популярность среди детей и взрослых, должна пройти экспертизу специалистов Российской академии образования (РАО) относительно воздействия на детскую психику.
Об этом «ТАСС» сообщил эпидемиолог, вице-президент РАО, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, в РАО действует специальный совет, где педагогические эксперты анализируют игрушки с точки зрения их влияния на психологическое состояние детей. Онищенко полагает, что продукция, не получившая одобрения специалистов, подлежит запрету.
Эпидемиолог отметил, что современные дети всё чаще проявляют интерес к нестандартным игрушкам, вызывающим тревогу.
Лабубу — пушистый персонаж с удлинёнными ушами, созданный гонконгским дизайнером и писателем Лун Цзяшэном. Первоначально герой появился в серии рассказов The Monsters, вдохновлённых скандинавской мифологией. В 2019 году Лабубу вошёл в линейку продукции китайской компании Pop Mart, быстро завоевав мировое признание.
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