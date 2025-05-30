В США назвали Мерца примером немецкого реваншизма: вот что не дает покоя немцам

Эксперт отметил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц, который всегда был азартным человеком, сейчас сильно рискует. Также политик рассчитывает, что его спасет пятая статья устава НАТО, если Россия ответит. Потому, признался эксперт, сложно сказать, на то рассчитывают в Германии.