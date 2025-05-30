В США назвали Мерца примером немецкого реваншизма: вот что не дает покоя немцам

Стремление властей Германии на эскалацию украинского конфликта явно говорит о том, что среди немцев имеются реваншистские настроения. Об этом в YouTube заявил американский политолог Гилберт Доктороу.
Эксперт отметил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц, который всегда был азартным человеком, сейчас сильно рискует. Также политик рассчитывает, что его спасет пятая статья устава НАТО, если Россия ответит. Потому, признался эксперт, сложно сказать, на то рассчитывают в Германии.
Между тем, добавил Доктороу, общественная мысль в ФРГ сильно радикализировалась, на это сильно повлияли правые партии. В Германии начали говорить о том, что новые поколения немцев не виноваты в том, что натворили их предки.
«Тогда началось зарождаться новое мышление, что они ни в чем не виноваты. И теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву. Более того, развиваются самые настоящие реваншистские настроения, и Мерц тому самый яркий пример», — заключил эксперт.
Немецкое правительство выступило за продление военной помощи Украине. Новый канцлер Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении послать Киеву миллиарды долларов. Теперь немецкие власти собираются профинансировать производство украинских беспилотников дальнего радиуса.
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Брюссель, где провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Костой. В ходе визита он снова пригрозил России санкциями.