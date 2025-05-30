Как потратить материнский капитал на образование

«С начала 2025 года 2388 крымских семей распорядились средствами материнского капитала на образование детей. Обучение за счет маткапитала является одним из самых востребованных направлений у жителей Крыма», — сказано в сообщении.
Маткапиталом можно оплатить обучение детей в любых образовательных учреждениях: детском саду, школе, колледже, техникуме или вузе. Помимо этого, он позволяет оплатить общежитие, предоставленное на время обучения.
Также средствами сертификата можно распорядиться на оплату дополнительного образования, автошкол, услуг репетиторов, курсов различных онлайн-платформ. Главные условия: учебное заведение должно находиться на территории России и иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг, а также при личном посещении Отделения СФР по Крыму или в МФЦ. С 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский капитал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде.
Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.