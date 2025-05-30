Как потратить материнский капитал на образование

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг, а также при личном посещении Отделения СФР по Крыму или в МФЦ. С 15 апреля 2020 года сертификаты на материнский капитал в Крыму оформляются автоматически в электронном виде.