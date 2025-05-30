В Астрахани разработали новую технологию экологичного получения инулина

Новая технология включает в себя уникальный процесс использования СВЧ-экстракции в сочетании с механическим и циркуляционным перемешиванием экстракционной смеси. Инулин извлекается с помощью инновационного решения: микроволновое излучение заставляет молекулы воды колебаться и проникать в растительную ткань, что способствует растворению инулина, который затем фильтруют, сушат и превращают в порошок. Такая технология обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами экстракции: при СВЧ получается более чистый и концентрированный продукт за счет более эффективного извлечения.