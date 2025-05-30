В Астрахани разработали новую технологию экологичного получения инулина

АСТРАХАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Ученые Астраханского государственного технического университета (АГТУ) разработали новую технологию экологичного и быстрого получения востребованного на продовольственном рынке инулина, она превосходит российские и зарубежные аналоги. Вуз получил патент на производство импортозамещающего пребиотика, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Производство инулина — перспективное направление, которым занимаются российские ученые, однако его технологии, особенно из клубней топинамбура и корня цикория, требуют дальнейшего развития. Несмотря на очевидные преимущества и потребности рынка в инулине, Россия в значительной степени зависит от импорта.
«Команда ученых АГТУ создала эффективную и экологичную технологию производства инулина из корня цикория и клубней топинамбура, которая превосходит существующие аналоги сразу по нескольким показателям. Суть новой технологии — рациональное сочетание технологических процессов и современные методы их интенсификации. Запатентованная вузом разработка позволит в дальнейшем организовать и развивать инновационное производство перспективного для рынка здорового питания инулина, не только удовлетворив внутренний спрос, но и повысив конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке», — сказали в пресс-службе.
Новая технология включает в себя уникальный процесс использования СВЧ-экстракции в сочетании с механическим и циркуляционным перемешиванием экстракционной смеси. Инулин извлекается с помощью инновационного решения: микроволновое излучение заставляет молекулы воды колебаться и проникать в растительную ткань, что способствует растворению инулина, который затем фильтруют, сушат и превращают в порошок. Такая технология обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами экстракции: при СВЧ получается более чистый и концентрированный продукт за счет более эффективного извлечения.
Над проектом работают аспирант направления «Пищевые системы» Мартик Варданян и ассистент кафедры «Технологические машины и оборудование» аспирант направления «Пищевые системы» Ольга Коннова под руководством доктора технических наук, профессора, проректора по научной работе и инновациям АГТУ Юрия Максименко. Как уточнил Варданян, потребности продовольственного рынка в инулине и его производных Россия покрываются за счет импорта, объем поставок инулина и олигофруктозы в Россию сейчас превышает 2 тыс. тонн в год.
Разработанная учеными технология позволит в дальнейшем организовать и развивать инновационное производство инулина, не только удовлетворив внутренний спрос, но и повысив конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке, добавили в пресс-службе вуза.