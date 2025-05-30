В Бодайбинском районе медицинский десант будет работать два раза в год

Для полноценной работы, больнице в Бодайбо требуется еще 14 специалистов. Им, по словам главврача Лолиты Лес, компенсируют аренду жилья, вернут расходы за переезд и предоставят единовременные выплаты. А с начала учебного года для подготовки кадров среднего персонала, в Иркутском медицинском колледже 15 человек начнут дистанционное обучение. Еще в этом году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в больницу поступит оборудование на 6,2 миллиона рублей. И обновят автопарк новым автомобилем скорой помощи.