В Бодайбинском районе медицинский десант будет работать два раза в год

В больнице Бодайбинского района два раза в год будет работать медицинский десант. Его состав будет проводить осмотры и диагностику заболеваний у горожан. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он же проверил состояние больницы, потому что пять лет назад в учреждении начали капитальный ремонт двух отделений, операционного блока и поликлиники. Улучшили амбулаторию в поселке Кропоткин и построили здание морга.
— Медицинские десанты уже показали свою эффективность и востребованность в северных территориях области. Специалисты позволяют жителям получать качественную медицинскую помощь, не покидая свои населенные пункты. Первый такой выезд запланирован уже на июль этого года, — отметил глава региона.
Для полноценной работы, больнице в Бодайбо требуется еще 14 специалистов. Им, по словам главврача Лолиты Лес, компенсируют аренду жилья, вернут расходы за переезд и предоставят единовременные выплаты. А с начала учебного года для подготовки кадров среднего персонала, в Иркутском медицинском колледже 15 человек начнут дистанционное обучение. Еще в этом году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в больницу поступит оборудование на 6,2 миллиона рублей. И обновят автопарк новым автомобилем скорой помощи.